Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
16:58, 26 января 2026Авто

Россияне начали стремительно скупать новые автомобили двух марок

«Автостат»: Toyota и Mazda укрепили свое положение на российском авторынке
Марина Аверкина

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За период с 19 по 25 января этого года на российском рынке было продано 555 новых автомобилей Toyota и 541 Mazda. Покупательская активность позволила Toyota переместиться с шестой на пятую строчку еженедельного рейтинга продаж, а Mazda — с девятой позиции сразу на шестую, пишет «Автостат». Подчеркивается, что официальных поставок машин этих марок в Россию нет.

Лидером по реализации по-прежнему остается Lada. За четвертую неделю года было продано 4493 новые машины самого популярного отечественного бренда. Второе и третье места сохранили за собой китайский Haval и российский Tenet с результатами в 2157 и 1894 автомобиля соответственно. Geely расположился на четвертом месте (1041 единица), а вслед за ним — уже упомянутые Toyota и Mazda.

Седьмое место у Belgee, автомобили которого нашли в России 527 покупателей. Замыкают десятку самых продаваемых марок Changan (504 автомобиля), Chery (422) и Jetour (397). Аналитики обратили внимание, что из топ-10 на минувшей неделе выбыл российский производитель Solaris.

Общее количество новых легковых машин, реализованных в нашей стране за отчетный период, составило 18,2 тысячи единиц. Это на 19 процентов меньше, чем за третью неделю 2026 года.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился деталями своей поездки на автомобиле с ИИ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Москвичи резко отвернулись от одного типа жилья

    Выросло число жертв одной из самых мощных атак ВСУ на столицу региона России

    Звезду реалити-шоу поймали на пьяной езде и арестовали

    Россиянам назвали лучшие украшения для ограниченного бюджета

    В Подмосковье многоэтажку затопило кипятком после трех дней без отопления

    Раскрыта причина согласия Зеленского на переговоры в Абу-Даби

    В российском городе крысы повисли на дверях квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok