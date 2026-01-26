Россияне начали стремительно скупать новые автомобили двух марок

«Автостат»: Toyota и Mazda укрепили свое положение на российском авторынке

За период с 19 по 25 января этого года на российском рынке было продано 555 новых автомобилей Toyota и 541 Mazda. Покупательская активность позволила Toyota переместиться с шестой на пятую строчку еженедельного рейтинга продаж, а Mazda — с девятой позиции сразу на шестую, пишет «Автостат». Подчеркивается, что официальных поставок машин этих марок в Россию нет.

Лидером по реализации по-прежнему остается Lada. За четвертую неделю года было продано 4493 новые машины самого популярного отечественного бренда. Второе и третье места сохранили за собой китайский Haval и российский Tenet с результатами в 2157 и 1894 автомобиля соответственно. Geely расположился на четвертом месте (1041 единица), а вслед за ним — уже упомянутые Toyota и Mazda.

Седьмое место у Belgee, автомобили которого нашли в России 527 покупателей. Замыкают десятку самых продаваемых марок Changan (504 автомобиля), Chery (422) и Jetour (397). Аналитики обратили внимание, что из топ-10 на минувшей неделе выбыл российский производитель Solaris.

Общее количество новых легковых машин, реализованных в нашей стране за отчетный период, составило 18,2 тысячи единиц. Это на 19 процентов меньше, чем за третью неделю 2026 года.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился деталями своей поездки на автомобиле с ИИ.