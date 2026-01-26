Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:49, 26 января 2026Авто

Лукашенко усомнился в автомобильном ИИ

Президент Лукашенко поделился деталями своей поездки на машине с ИИ
Марина Аверкина

Фото: Belarusian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем опыте поездки на автомобиле с искусственным интеллектом (ИИ), которая заставила его задуматься. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».

«Если есть полосы, круиз-контроль включаешь, и он читает дорогу. Можно не управлять с помощью руля — она движется в нужном направлении. Я так крепко задумался: ну, какой тут искусственный интеллект? Работает автоматика», — заявил глава государства.

На этом основании Лукашенко выразил некоторый скептицизм относительно современных технологических трендов, хотя и признал, что термины вроде «искусственный интеллект» или «беспилотные системы» уже прочно вошли в обиход.

«Я беру расхожие термины, которые прижились в нашем обществе. Хотя, откровенно говоря, я со многим не согласен», — отметил президент в ходе совещания по вопросам создания образовательного центра для подготовки одаренной молодежи по профессиям будущего.

Правда, он подчеркнул, что «не оспаривает», а «иногда задумывается» над формулировками, которые придумали «продвинутые и креативные люди». По его мнению, внедрение любых новинок должно осуществляться максимально взвешенно.

Ранее эксперты назвали пять признаков неисправности системы обогрева салона машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина перемены позиции Белого дома по захвату Гренландии

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Покупатель российской нефти предложил новый способ оплаты

    Лукашенко усомнился в автомобильном ИИ

    В российском городе многоквартирный дом превратился в парную

    Макрона уличили в желании стать «суперпрезидентом» Европы

    Лайнер с сотнями пассажиров застрял во льду недалеко от Антарктиды и попал на видео

    Популярная российская блогерша попала в аварию за границей

    В Раде заявили о союзе Зеленского и Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok