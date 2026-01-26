Лукашенко усомнился в автомобильном ИИ

Президент Лукашенко поделился деталями своей поездки на машине с ИИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем опыте поездки на автомобиле с искусственным интеллектом (ИИ), которая заставила его задуматься. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».

«Если есть полосы, круиз-контроль включаешь, и он читает дорогу. Можно не управлять с помощью руля — она движется в нужном направлении. Я так крепко задумался: ну, какой тут искусственный интеллект? Работает автоматика», — заявил глава государства.

На этом основании Лукашенко выразил некоторый скептицизм относительно современных технологических трендов, хотя и признал, что термины вроде «искусственный интеллект» или «беспилотные системы» уже прочно вошли в обиход.

«Я беру расхожие термины, которые прижились в нашем обществе. Хотя, откровенно говоря, я со многим не согласен», — отметил президент в ходе совещания по вопросам создания образовательного центра для подготовки одаренной молодежи по профессиям будущего.

Правда, он подчеркнул, что «не оспаривает», а «иногда задумывается» над формулировками, которые придумали «продвинутые и креативные люди». По его мнению, внедрение любых новинок должно осуществляться максимально взвешенно.

