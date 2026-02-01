Реклама

12:27, 1 февраля 2026

Долина заработает на своем юбилейном концерте миллионы рублей

Зарина Дзагоева
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина заработает на своем сольном юбилейном концерте в Домодедово более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

Концерт должен состояться 1 февраля в городском Дворце культуры и спорта «Мир». В настоящее время уже продано билетов на 3 миллиона рублей — осталось всего 45 мест из 609. Если удастся реализовать оставшиеся, доход составит 3,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина резко увеличила количество выступлений в первой половине 2026 года. Исполнительница выйдет на сцену более двадцати раз за шесть месяцев. При этом в начале года в графике певицы значилось семь выступлений, среди которых не было больших сольных концертов.

