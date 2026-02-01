Реклама

Предпосылки к сепаратизму в стране НАТО раскрыли

Политолог Попадьева: Предпосылки к сепаратизму в Северной Македонии не устранены
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Предпосылки к сепаратизму албанских групп населения в Северной Македонии не устранены. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кандидат политических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент МГИМО МИД России Татьяна Попадьева.

По словам политолога, сейчас сохраняются структурные предпосылки для такого процесса. «Компактное проживание албанского населения на северо-западе страны, дистанция от центральной власти и символическая автономия отдельных муниципалитетов поддерживают скрытый потенциал распада», — рассказала Попадьева.

Эксперт отметила, что сейчас лидеры албанцев в Северной Македонии делают ставку скорее не на выход из состава государства, а на постепенное расширение прав этноса. Однако, замечает Попадьева, национальный вопрос в этой балканской стране НАТО «остается уязвимым».

В январе исполнилось 25 лет с момента начала войны в Македонии. Она стала последним вооруженным конфликтом из серии Югославских войн и первой войной XXI века в Европе. В августе 2022 года Северная Македония предоставила Украине самолеты и танки.

