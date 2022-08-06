В Киеве заявили о предоставленных Македонией танках и самолетах

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Македония предоставила Украине танки и самолеты

Северная Македония предоставила Украине самолеты и танки, заявил советник главы офиса президента (ОП) Михаил Подоляк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

«Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов», — приводит агентство слова Подоляка.

Ранее македоноязычный портал также сообщил о планах Северной Македонии передать Украине четыре штурмовика Су-25, купленные у Киева в 2001 году для борьбы с албанскими сепаратистами. Изначально самолеты, не летавшие с 2004 года, собирались продать.

29 июля СМИ сообщили, что Северная Македония передала Украине танки Т-72, ранее полученные от России.