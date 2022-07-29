Северная Македония передала Украине полученные от России танки

Северная Македония подтвердила передачу Украине танков Т-72, ранее полученных от России

Северная Македония передала Украине танки Т-72, ранее полученные от России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сербский телеканал РТС.

Минобороны Северной Македонии подтвердило достоверность ранее появившихся в социальных сетях кадров передвижения техники и отметило, что на запись попал конвой танков Т-72, который двигается в направлении Украины. В оборонном ведомстве не уточнили, сколько бронемашин было передано Киеву, однако добавили, что речь идет о танках «третьего поколения», состоящих в подразделении, которое будет в скором времени расформировано.

Известно, что на вооружении Северной Македонии находится 31 танк Т-72. Все бронемашины данного типа были переданы стране Балканского полуострова от России. Танки Скопье получила в 2000 году в рамках помощи от Москвы на фоне противостояния македонской армии албанским сепаратистам из «Национальной освободительной армии».

«Минобороны Северной Македонии объяснило решение о безвозмездной передаче Украине танков тем, что эти машины через несколько лет станут неконкурентоспособными, а также тем, что в скором времени их заменят на более современные», — цитирует канал македонское оборонное ведомство.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что польские танки PT-91 прибыли на Украину. Бронемашины представляют собой модернизированную версию советского основного танка Т-72М1. Польша заявляла, что готова передать стране более двух сотен боевых танков.