Биткоину предсказали новые обвалы

Аналитик Шнейдерман: Биткоин рискует обвалиться к 56 тысячам долларов

Падение котировок биткоина было вызвано сочетанием сразу нескольких факторов, считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Его процитировала RT.

По его словам, к снижению стоимости криптовалюты привели: сохранение ставок Федеральной резервной системы США, обвал американского технологического сектора после новостей о падении акций Microsoft, а также ожидания того, что ФРС при новом руководителе резко изменит свою политику.

Как следствие доллар стремительно укрепился, в то время как рынок золота обвалился, а капитал устремился из рисковых активов. Очередным ударом оказался частичный шатдаун правительства США, оказавший разрушительное психологического влияние на напряженный рынок.

Дальнейшее развитие событий зависит от того, как разрешится бюджетный кризис в Конгрессе, а также от новых данных по уровню занятости в США. Шнейдерман полагает, что если биткоин не удержится на отрезке в 73-75 тысяч долларов, то не исключен продолжительный спуск к 56 тысячам. Это понижает вероятность того, что в 2026 году эту криптовалюту ждут новые исторические максимумы.

Ранее, 2 февраля, биткоин упал в цене до 10-месячного уровня из-за распродажи, вызванной неустойчивыми настроениями рынка. Криптовалюта подешевела 2,5 процента, снизившись до 74 тысяч 541 доллара.