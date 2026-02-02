Реклама

Экономика
13:58, 2 февраля 2026Экономика

Одна из топовых криптовалют подешевела до минимума

Bloomberg: Цена биткоина опустилась ниже 75 тысяч долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В понедельник, 2 февраля, биткоин подешевел до 10-месячного уровня из-за распродажи, вызванной неустойчивыми настроениями рынка. Об этом сообщило Bloomberg.

Криптовалюта потеряла 2,5 процента, упав до 74 541 доллара. Другие криптовалюты также пошли вниз. В частности, Ether упал на 4 процента, а Solana — на 1,6 процента.

Отмечается, что в январе биткоин подешевел почти на 11 процентов, что стало четвертым подряд месячным падением — самой длинной серией потерь с 2018 года. Как полагает соучредитель Orbit Markets Кэролайн Морен, дальнейшее падение биткоина в район 70 тысяч долларов может серьезно подорвать доверие к этому платежному инструменту в долгосрочной перспективе.

В связи с этим агентство напомнило, что в 2025 году биткоин подорожал до рекордной отметки выше 126 тысяч долларов. С тех пор он подешевел примерно на 40 процентов.

По мнению бывшего первого зампреда Банка России Олега Вьюгина, рынок криптовалют серьезно монополизирован, поэтому биткоин вряд ли сможет заменить золото или стать его полноценной альтернативой в ближайшие годы. Впрочем, в теории биткоин может догнать золото по капитализации.

