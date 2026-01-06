Названо главное преимущество биткоина перед долларом

Экс-зампред ЦБ Вьюгин: Биткоин вряд ли заменит золото в ближайшие годы

Рынок криптовалют серьезно монополизирован, поэтому биткоину вряд ли удастся заменить золото или стать ему полноценной альтернативой в ближайшие годы. Такое мнение в интервью Александру Соколовскому высказал экс-первый зампред Банка России Олег Вьюгин (материалы беседы есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В теории биткоин может догнать золото по капитализации, уточнил Вьюгин. Однако высокая манипулируемость этой цифровой валюты и ее зависимость от крупных игроков — «китов» — делают цены на рынке непредсказуемыми.

Вместе с тем, конечная эмиссия биткоина (ограниченное на программном уровне предложение) дает ему преимущество перед долларом. «Эмиссия биткоина конечна, поэтому актив, выраженный в биткоинах, не подвержен инфляционному обесцениванию», — подчеркнул эксперт.

По прогнозу Вьюгина, стоимость одной и той же акции, зафиксированная в биткоинах, в начале 2026 года и в начале 2031 года будет примерно сопоставимой. Это означает, что при росте курса криптовалюты инвестор увеличивает доход в долларовом эквиваленте, сохраняя внутреннюю стоимость самого актива. В силу этих причин в долгосрочной перспективе биткоин по отношению к доллару будет расти, полагает он.

Ранее стало известно об обрушении стоимости биткоина. Ноябрь 2025 года стал для валюты худшим месяцем с июня 2022 года, когда о своей несостоятельности объявили сразу несколько крупнейших в индустрии игроков (таких, как как Terra/Luna, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital). На торгах 21 ноября биткоин терял порядка 10 процентов стоимости, снижаясь до до 80,7 тысячи долларов в течение дня. Эксперты объяснили это уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам, на фоне которого до минимума опустилась также стоимость индийской рупии.