Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:00, 6 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названо главное преимущество биткоина перед долларом

Экс-зампред ЦБ Вьюгин: Биткоин вряд ли заменит золото в ближайшие годы
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетРынок криптовалют

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Рынок криптовалют серьезно монополизирован, поэтому биткоину вряд ли удастся заменить золото или стать ему полноценной альтернативой в ближайшие годы. Такое мнение в интервью Александру Соколовскому высказал экс-первый зампред Банка России Олег Вьюгин (материалы беседы есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В теории биткоин может догнать золото по капитализации, уточнил Вьюгин. Однако высокая манипулируемость этой цифровой валюты и ее зависимость от крупных игроков — «китов» — делают цены на рынке непредсказуемыми.

Вместе с тем, конечная эмиссия биткоина (ограниченное на программном уровне предложение) дает ему преимущество перед долларом. «Эмиссия биткоина конечна, поэтому актив, выраженный в биткоинах, не подвержен инфляционному обесцениванию», — подчеркнул эксперт.

По прогнозу Вьюгина, стоимость одной и той же акции, зафиксированная в биткоинах, в начале 2026 года и в начале 2031 года будет примерно сопоставимой. Это означает, что при росте курса криптовалюты инвестор увеличивает доход в долларовом эквиваленте, сохраняя внутреннюю стоимость самого актива. В силу этих причин в долгосрочной перспективе биткоин по отношению к доллару будет расти, полагает он.

Ранее стало известно об обрушении стоимости биткоина. Ноябрь 2025 года стал для валюты худшим месяцем с июня 2022 года, когда о своей несостоятельности объявили сразу несколько крупнейших в индустрии игроков (таких, как как Terra/Luna, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital). На торгах 21 ноября биткоин терял порядка 10 процентов стоимости, снижаясь до до 80,7 тысячи долларов в течение дня. Эксперты объяснили это уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам, на фоне которого до минимума опустилась также стоимость индийской рупии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском городе беспилотник ВСУ попал в жилой дом. Начался пожар, пострадали люди

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В США назвали организаторов терактов в России

    Белый дом рассказал о рычагах давления на правительство Венесуэлы

    Названо главное преимущество биткоина перед долларом

    В США усомнились в законности контроля Дании над Гренландией

    Премьер Польши ответил на призывы похитить его

    Женщина рассказала об угрозах ВСУ обстрелять детей

    В РПЦ назвали лучший подарок на Рождество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok