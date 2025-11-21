Стоимость биткоина обрушилась

Bloomberg: Биткоин переживает худший месяц с июня 2022 года

Биткоин в ходе торгов 21 ноября терял более 10 процентов стоимости, опускаясь на минимуме до 80,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет Bloomberg, криптовалюта, подешевевшая в ноябре примерно на четверть, переживает худший месяц с июня 2022 года, когда криптоиндустрию потрясла череда корпоративных крахов.

К моменту написания материала курс актива скорректировался до 83,57 тысячи долларов, снижаясь на 8,7 процента. Его обрушение объясняют тем же охлаждением инвесторов к рисковым активам, которое также привело в пятницу к падению стоимости индийской рупии до исторического минимума.

В апреле, после введения Дональдом Трампом пошлин на импорт почти всех стран в США биткоин, достигавший накануне инаугурации президента США в январе 109 тысяч долларов, уже опускался ниже 75 тысяч, но затем вновь стал дорожать, достигнув к началу октября рекорда в 126 тысяч долларов.

Таким образом, хотя аналитики и отмечают, что биткоин в целом повторяет исторический путь золота и после снижения волатильности может занять место в резервах мировых центробанков, пока его колебания слишком высоки.