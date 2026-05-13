Раскрыты последствия выдвинутых Ермаку обвинений для Зеленского

NZZ: Зеленский получил удар после того, как Ермаку предъявили новые обвинения

Президент Украины Владимир Зеленский получил удар после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили новые обвинения экс-главе его офиса Андрею Ермаку. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Отмечается, что операция НАБУ под кодовым названием «Мидас» становится для украинского лидера все более серьезной политической проблемой. «Зеленский уволил Ермака, но сделал это лишь тогда, когда откладывать решение уже было невозможно», — пишет автор. В материале также говорится, что до этого Ермак на протяжении пяти лет оставался ключевой фигурой в украинской системе, принимал участие во всех важных кадровых решениях и вмешивался в военные вопросы.

Зеленского призвали опасаться того, что в ходе судов над Ермаком будут раскрыты новые детали, которые бросят тень и на него самого.

Ранее стало известно, что прокурор САП на заседании суда по делу Ермака заявил, что бывший чиновник обращался к гадалке по имени Фен-Шуй для борьбы с оппонентами Зеленского. В частности, он передал ей имена глав антикоррупционных органов и оппозиционных депутатов Верховной Рады.