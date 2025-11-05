Биткоин резко подешевел

Стоимость биткоина упала ниже $100 000

Стоимость биткоина опустилась ниже 100 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На минимуме цена актива достигала 99,01 тысячи долларов, скорректировавшись к моменту написания материала до 101,76 тысячи, что на 4,69 процента меньше стартовой отметки торгового дня.

В апреле, после введения Дональдом Трампом пошлин на импорт почти всех стран в США биткоин, достигавший накануне инаугурации президента США в январе 109 тысяч долларов, упал ниже 75 тысяч, но затем, после того, как инвесторы в поисках защитного актива в условиях неопределенности на рынках вернулись и к покупкам криптовалюты, вновь стал дорожать. В мае он уже поднялся до 109 тысяч долларов, а в начале октября достигал исторического максимума более 126 тысяч.

Как писал со ссылкой на аналитиков Deutsche Bank The Block, биткоин в целом повторяет исторический путь золота и после снижения волатильности уже к 2030 году может занять место в резервах мировых центробанков.

Год назад биткоину предсказывали в период до весны 2026 года предсказывали подорожание до 200 тысяч долларов.