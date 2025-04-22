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17:44, 22 апреля 2025Экономика

Биткоин резко подорожал

Стоимость биткоина поднялась выше $90 тыс. впервые с начала марта
Дмитрий Воронин

Фото: Erling Løken Andersen / Unsplash

Стоимость биткоина резко выросла за последние сутки и впервые с начала марта превысила отметку 90 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На момент написания материала актив дорожал на 2,54 процента, до 90,47 тысячи долларов.

Как пишет РИА Новости, во вторник, 22 апреля цена криптовалюты вернулась на уровень 25,6 унции золота, которое из-за торговой войны США с Китаем подскочило в цене за две недели на 10 процентов. В результате текущее соотношение стоимости биткоина и драгметалла соответствует наблюдавшемуся перед американскими выборами президента в начале ноября 2024 года.

После введения Дональдом Трампом пошлин на импорт почти всех стран в США биткоин, достигавший накануне инаугурации президента США в январе 109 тысяч долларов, упал ниже 75 тысяч.

Теперь же, указали в беседе с агентством эксперты компании «Эйлер Аналитические технологии», инвесторы в поисках защитного актива в условиях неопределенности на рынках вернулись и к криптовалюте, на фоне чего цена биткоина по отношению к золоту восстанавливается.

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