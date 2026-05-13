Бывший СССР
22:39, 13 мая 2026

Депутат Гончаренко призвал к импичменту Зеленского из-за скандала с НАБУ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Верховная Рада должна инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского из-за данных НАБУ и САП. По причине дела его соратника Тимура Миндича, написал украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Если антикоррупционные органы в рамках расследования выходят на личность действующего президента, они должны собрать все доказательства и дойти до той стадии, когда, в случае с другим человеком, они бы уже предъявили подозрение», — отметил он.

По словам Гончаренко, согласно закону Украины об импичменте предусмотрена специальная процедура через парламент. Поэтому НАБУ и САП должны передать эту информацию парламенту. По мнению нардепа, Зеленский не может не фигурировать в деле Миндича, поскольку в тексте обвинения упоминается его дружба с Зеленским.

Ранее сообщалось, что на Украине проводится кампания по свержению Владимира Зеленского. Об этом заявил военный политолог Александр Перенджиев. Эксперт подчеркнул, что эта кампания была организована, чтобы после окончания боевых действий президент Украины не смог переизбраться на свой пост. До этого специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Сам он комментировать обвинения в коррупции отказался.

