В России заявили о кампании по свержению Зеленского

Политолог Перенджиев заявил о начале кампании по свержению Зеленского на Украине

На Украине проводится кампания по свержению президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев, передает NEWS.ru.

«Все это неслучайно, что интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского [Юлии] Мендель Такеру Карлсону и новости о предъявлении обвинений [экс-главе офиса президента Украины] Андрею Ермаку вышли в одно время. Думаю, это организованная кампания. Сделана она, если не с целью отстранения Зеленского от власти, то хотя бы для того, чтобы в будущем президентские выборы в стране прошли для него не так гладко, как он хочет», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что эта кампания была организована, чтобы после окончания боевых действий президент Украины не смог переизбраться на свой пост.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Сам он комментировать обвинения в коррупции отказался.

По данным правоохранителей, Ермак, предприниматель Тимур Миндич и бывший министр национального единства Алексей Чернышов легализовали 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.