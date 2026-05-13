Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:24, 13 мая 2026Экономика

Федор Конюхов рассказал о землетрясениях в Антарктике

Конюхов заявил, что застал три землетрясения во время экспедиции в Антарктику
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Известный путешественник, член Русского географического общества Федор Конюхов рассказал, что застал три землетрясения во время своей последней экспедиции в Антарктику. Подробностями он поделился в интервью ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что жил в палатке на мысе Элефант на острове Смоленск (Ливингстон), где открылась первая российская сезонная полярная станция «Смоленская». По его словам, территория острова большая и почти полностью покрыта ледником. «Только на поинте Элефант (там живут морские слоны, как большие тюлени) есть два километра открытой почвы. Там я и жил в палатке: еще не было все готово и для ученых не было приспособлено — я-то могу и в палатке поспать, и в спальнике», — отметил Конюхов.

Что касается землетрясений, которые происходили во время его пребывания на острове, путешественник уточнил, что подземные толчки показались ему слабыми — палатку ветром трясло сильнее. «Я дядя в палатке, меня ветром и то больше трясет, только что от скал камни отлетают, тогда я знаю, что это землетрясения. Ну и потом, соответственно, мне передавали, что проходит (землетрясение), — я держал связь с нашей полярной станцией "Беллинсгаузен", там, где ученые их фиксируют», — заключил Конюхов.

Ранее сообщалось, что на Аляске произошли три землетрясения подряд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. Один из регионов возглавит бравший Авдеевку Герой России Спартанец

    Серия мощных взрывов прозвучала в Харькове

    Вэнс сравнил себя с персонажем известного фильма

    Президент Литвы отреагировал на информацию об открытии неба для украинских БПЛА

    В ЕС захотели сделать Меркель посредником в переговорах с Путиным

    Путину передали горячий привет и большое уважение

    Происходящее на Украине удивило западного журналиста

    На Украине сообщили о массовой атаке «Геранями»

    Силовики сообщили об исчезновении «Грузинского легиона»

    Стало известно о мести солдат ВСУ офицерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok