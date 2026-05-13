Федор Конюхов рассказал о землетрясениях в Антарктике

Известный путешественник, член Русского географического общества Федор Конюхов рассказал, что застал три землетрясения во время своей последней экспедиции в Антарктику. Подробностями он поделился в интервью ТАСС.

Собеседник агентства сообщил, что жил в палатке на мысе Элефант на острове Смоленск (Ливингстон), где открылась первая российская сезонная полярная станция «Смоленская». По его словам, территория острова большая и почти полностью покрыта ледником. «Только на поинте Элефант (там живут морские слоны, как большие тюлени) есть два километра открытой почвы. Там я и жил в палатке: еще не было все готово и для ученых не было приспособлено — я-то могу и в палатке поспать, и в спальнике», — отметил Конюхов.

Что касается землетрясений, которые происходили во время его пребывания на острове, путешественник уточнил, что подземные толчки показались ему слабыми — палатку ветром трясло сильнее. «Я дядя в палатке, меня ветром и то больше трясет, только что от скал камни отлетают, тогда я знаю, что это землетрясения. Ну и потом, соответственно, мне передавали, что проходит (землетрясение), — я держал связь с нашей полярной станцией "Беллинсгаузен", там, где ученые их фиксируют», — заключил Конюхов.

