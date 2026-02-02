Реклама

14:04, 2 февраля 2026Ценности

Бывшую жену бросившего в снег младенца блогера из России заметили на «Грэмми»

Заработавшую миллионы на медитациях блогершу Белякову заметили на «Грэмми»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @sasha___belair / TikTok

Российская блогерша Александра Белякова посетила 68-ю музыкальную премию «Грэмми». Снимками и роликами с ковровой дорожки она поделилась в TikTok.

Заработавшая миллионы на продаже медитаций инфлюэнсер вышла в свет в кружевном платье с прозрачным подолом, дополнив образ меховым шарфом.

Белякову впервые заметили на публичном мероприятии после новостей о предстоящем разводе с мужем, блогером Сергеем Косенко, которого объявили в розыск в России. Мужчиной заинтересовалась полиция из-за вирусного видео, в котором он бросал двухмесячного сына в сугроб. Позже блогер заявил, что в ролике со снегом использовал куклу, а не настоящего младенца. При этом его уже бывшая жена никак не комментировала произошедшее.

