Российская школьница потеряла два миллиона рублей по кодовому слову «ПЭПЭ»

В Москве арестовали курьера аферистов, забравшего у школьницы два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным канала, 16-летней девушке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы доставки, и уговорили ее сообщить код из СМС, после чего заявили о проведенном от ее имени денежном переводе в запрещенную организацию. Они стали запугивать ее уголовной ответственностью и потребовали задекларировать имущество. В итоге пострадавшая отдала злоумышленникам более двух миллионов рублей из родительского сейфа.

Приехавший забрать деньги курьер назвал кодовое слово «ПЭПЭ». Затем он перевел средства в криптовалюту и отправил сообщникам.

Сотрудники полиции арестовали 52-летнего мужчину.

