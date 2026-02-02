Бывший замглавы Минстроя российского региона похитил 300 млн рублей

В Дагестане осудили замминистра строительства за хищение 300 млн рублей

В Дагестане осудили замминистра строительства за хищение 300 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Как установил суд, в период с сентября 2015 года по ноябрь 2018 года бывший заместитель министра строительства Дагестана организовал и возглавил преступную группу, в состав которой вошли руководитель государственного учреждения «Республиканский центр по сейсмической безопасности» и руководители нескольких подрядных организаций. Деньги были выделены на оснащение социальных объектов и строительство в сейсмически опасных районах Дагестана. Он организовал схему хищения, по которой завышалась стоимость государственных контрактов и торги выигрывали аффилированные компании, после чего визировали фиктивные акты выполненных работ с завышенной стоимостью и объемом. Похищенные деньги легализовались путем приобретения машин и объектов недвижимости, которые оформлялись на третьих лиц. Сумма ущерба составила 300 миллионов рублей.

С 2018 года подсудимый скрывается от следствия и находится в международном розыске.

Суд заочно приговорил его к 11 годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

