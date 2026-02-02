Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:43, 2 февраля 2026Силовые структуры

Бывший замглавы Минстроя российского региона похитил 300 млн рублей

В Дагестане осудили замминистра строительства за хищение 300 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Дагестане осудили замминистра строительства за хищение 300 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Как установил суд, в период с сентября 2015 года по ноябрь 2018 года бывший заместитель министра строительства Дагестана организовал и возглавил преступную группу, в состав которой вошли руководитель государственного учреждения «Республиканский центр по сейсмической безопасности» и руководители нескольких подрядных организаций. Деньги были выделены на оснащение социальных объектов и строительство в сейсмически опасных районах Дагестана. Он организовал схему хищения, по которой завышалась стоимость государственных контрактов и торги выигрывали аффилированные компании, после чего визировали фиктивные акты выполненных работ с завышенной стоимостью и объемом. Похищенные деньги легализовались путем приобретения машин и объектов недвижимости, которые оформлялись на третьих лиц. Сумма ущерба составила 300 миллионов рублей.

С 2018 года подсудимый скрывается от следствия и находится в международном розыске.

Суд заочно приговорил его к 11 годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что появились новые подробности по делу бывшего замгубернатора российского региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Число отравившихся в российском частном детсаду детей выросло вдвое

    Слон протаранил автобус с туристами бивнями во время сафари-тура и попал на видео

    В России оценили последствия запрета ЕС на импорт нефти из страны

    Украинские моряки с захваченного США танкера отказались возвращаться на родину

    В Подмосковье «утонул» дом

    Раскрыты цели зумеров в соцсетях

    Военкор рассказал о важной победе ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok