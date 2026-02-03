Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:34, 3 февраля 2026Экономика

Жителей российского города оставили без тепла почти на неделю

Жители Бодайбо из-за аварии сидят без отопления почти неделю
Виктория Клабукова

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В городе Бодайбо Иркутской области почти неделю отсутствует отопление. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Без тепла горожане сидят шестые сутки. Отключение произошло еще 29 января, аварию объяснили перемерзанием водовода. В результате из строя вышли четыре городские котельные. Без отопления остались больше 140 домов, число отключенных потребителей насчитывало 1,3 тысячи.

Резервную линию обещали наладить к понедельнику, 2 февраля, тем не менее отопление не восстановили. Коммунальщиков накануне вечером и ночью местные жители не видели. В то же время на официальном заседании чрезвычайной комиссии было объявлено о завершении монтажа временного трубопровода. Согласно релизам губернатора, в Бодайбо запущены уже две котельные, но тепло не пойдет в дома, пока не растает ледяная пробка, образовавшаяся в трубах. Столбики термометров в городе тем временем держатся на отметке в минус 30 градусов.

Ранее без тепла полностью остался город Кушва в Свердловской области. На сетях в 30-градусный мороз одновременно прорвало сразу одиннадцать труб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали останавливать автомобили с «блатными» номерами. Какие комбинации изымают сотрудники ГАИ?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Россиян научили делать перерасчет за ЖКУ

    Бабушка рассказала о похищенном в Петербурге мальчике

    На российских маркетплейсах появился «свитер Эпштейна»

    Россиянам разъяснили ситуацию с изъятием автомобильных номеров АМР

    На «Автоторе» начнется производство премиальных кроссоверов

    Слова о войсках НАТО на Украине назвали поводом для расширения противостояния с Россией

    У российской авиакомпании обнаружили зауженные калибраторы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok