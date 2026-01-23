Российский город целиком остался без отопления

Город Кушва целиком остался без отопления в 30-градусный мороз

В Свердловской области без отопления в мороз остался целый город. Об этом в своем Telegram-канале уведомил глава одного из муниципальных округов Михаил Слепухин.

Отопления лишились жители города Кушва. На сетях одновременно прорвало сразу одиннадцать труб, из-за чего котел вышел из строя. По словам мэра, вода в батареи идет, но прогреть ее котельная просто не может. На фоне аварии для всех оперативных служб города ввели режим повышенной готовности. Столбики термометров в городе тем временем показывают минус 29 градусов.

Для ремонта коммуникаций была приглашена аварийная бригада из Нижнего Тагила — для лучшего давления в системе и рециркуляции в котельной поставят дополнительный насос. Ситуацию на контроль взяли в областном Минэнерго. Работы находятся на завершающей стадии, закончить их планируют до конца дня.

Это не первая подобная авария на памяти местных жителей — только в этом месяце аналогичный прорыв случился на другой городской котельной. Заменить отопительную систему в Кушве не могут уже восемь лет, ради модернизации сетей привлекали и частных лиц, но сотрудничество оказалось безрезультатным.

Ранее в столице региона, Екатеринбурге, студентов колледжа вынудили сидеть на занятиях в заиндевевших аудиториях. После аварии температура в кабинетах упала до 9 градусов.