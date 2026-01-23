В российском городе студентов заставили учиться в заиндевевших аудиториях

В Екатеринбурге студентов заставили учиться в заиндевевших аудиториях

В Екатеринбурге студенты жалуются на тяжелые условия обучения. Несмотря на отсутствие в здании отопления, их принуждают ходить на занятия, передает Telegram-канал Mash.

В заиндевевших аудиториях приходится сидеть студентам городского радиоколледжа. После прорыва трубы в здании отключили отопление, температура в кабинетах составляет не больше 9-13 градусов.

Тем не менее в руководстве учреждения считают подобные условия приемлемыми для посещения колледжа. В день аварии студентов еще вывели на дистанционное обучение, но уже на следующий день обязали присутствовать на занятиях очно. Против выступают не только студенты, но и преподаватели.

В приемной директора о происходящем оказались не в курсе, сам директор на звонки не отвечает. Направлен запрос в местный Минобразования.

Ранее без тепла осталась часть домов в другом российском городе, Ростове-на-Дону. Подачу ресурса приостановили из-за аварии на теплотрассе.