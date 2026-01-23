Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:04, 23 января 2026Экономика

В российском городе студентов заставили учиться в заиндевевших аудиториях

В Екатеринбурге студентов заставили учиться в заиндевевших аудиториях
Виктория Клабукова

Фото: panitanphoto / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге студенты жалуются на тяжелые условия обучения. Несмотря на отсутствие в здании отопления, их принуждают ходить на занятия, передает Telegram-канал Mash.

В заиндевевших аудиториях приходится сидеть студентам городского радиоколледжа. После прорыва трубы в здании отключили отопление, температура в кабинетах составляет не больше 9-13 градусов.

Тем не менее в руководстве учреждения считают подобные условия приемлемыми для посещения колледжа. В день аварии студентов еще вывели на дистанционное обучение, но уже на следующий день обязали присутствовать на занятиях очно. Против выступают не только студенты, но и преподаватели.

В приемной директора о происходящем оказались не в курсе, сам директор на звонки не отвечает. Направлен запрос в местный Минобразования.

Ранее без тепла осталась часть домов в другом российском городе, Ростове-на-Дону. Подачу ресурса приостановили из-за аварии на теплотрассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В России признали нехватку специалистов в судостроении

    Сценарий конфликта США с Данией и ЕС предсказали

    В российском городе крыша жилой пятиэтажки просела из-за снега

    Одному драгоценному металлу предрекли дефицит

    В российском городе студентов заставили учиться в заиндевевших аудиториях

    Россиянка Андреева вышла в четвертый круг Australian Open и сыграет с украинкой

    В Польше назвали ошибкой отказ Варшавы направлять войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok