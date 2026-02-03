Реклама

Культура
16:52, 3 февраля 2026Культура

Первый спектакль Ефремова после УДО отложили

Премьеру спектакля «Без свидетелей» с Ефремовым отложили на неопределенный срок
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Премьеру спектакля «Без свидетелей», который стал первым для Михаила Ефремова после освобождения по УДО, отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, постановка Никиты Михалкова могла быть отложена из-за проблем со здоровьем у режиссера Юрия Купера. Известно, что художник прошел медицинское обследование после того, как почувствовал недомогание из-за болей в почках. Медики обнаружили у него грыжу брюшной полости.

Изначально «Без свидетелей» планировали показать зрителям на сцене уже в 2026 году, но точная дата была неизвестна. В разговоре с журналистами представители «Мастерской «12» подтверждали, что репетиции спектакля уже начались.

Ранее актер Михаил Ефремов приступил к репетициям своего первого после освобождения спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова.

