18:51, 27 января 2026Культура

Ефремов провел первые репетиции своего нового спектакля

Ефремов начал репетиции спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Михалкова
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов приступил к репетициям своего первого после освобождения спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Об этом сообщает Super.ru.

По информации источника, вчера состоялся первый прогон постановки с участием артиста, освободившегося в прошлом году из колонии. Сегодня также прошла репетиция спектакля.

«Актера привезли на машине, за руль не садился. В здание попал через служебный вход, всего репетиция заняла несколько часов», — отмечает издание.

Когда состоится премьера «Без свидетелей» в театре, пока неизвестно. Изначально спектакль обещали показать в феврале 2026 года.

В декабре актер Иван Охлобыстин рассказал о состоянии своего друга, заслуженного артиста России Михаила Ефремова после условно-досрочного освобождения (УДО). По его словам, в данный момент Ефремов занят подготовкой к спектаклю и полон сил.

