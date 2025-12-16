Охлобыстин рассказал о состоянии Ефремова после УДО

Охлобыстин заявил, что Ефремов дистанцировался после выхода из тюрьмы

Актер Иван Охлобыстин рассказал о состоянии своего друга, заслуженного артиста России Михаила Ефремова после условно-досрочного освобождения (УДО). Его слова передает StarHit.

Охлобыстин признался, что нечасто общается с Ефремовым, поскольку артист заметно дистанцировался «по известным причинам». По его словам, в данный момент Ефремов занят подготовкой к спектаклю и полон сил.

«Я не нахожу в себе дерзости его отвлекать. Он дистанцировался, тяжело все это», — пояснил Охлобыстин.

В начале декабря стало известно, что Михаил Ефремов обнаружил свою бывшую жену Ксению Качалину лежащей на полу в ее квартире. Вместе с сыном он попытался реанимировать женщину, а потом вызвал скорую и полицию. Актрисы не стало в возрасте 54 лет из-за острой сердечной недостаточности.