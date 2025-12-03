Shot: Актер Михаил Ефремов обнаружил тело своей бывшей жены Ксении Качалиной

Актер Михаил Ефремов обнаружил тело своей бывшей жены Ксении Качалиной в ее квартире. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, она лежала рядом с кроватью, квартира была захламлена, в ней даже не было света. Сообщается, что актер вместе с сыном приехали проведать актрису, но дверь им никто не открыл. Попав в жилище, они пытались сами реанимировать Качалину, но затем вызвали скорую и полицию. В последний раз Ефремов общался с экс-супругой около двух недель назад.

Известно, что 54-летняя артистка, известная по сериалам «Марш Турецкого» и «Романовы: Венценосная семья», в последнее время сильно злоупотребляла алкоголем.

Летом 2025 года стало известно, что заслуженный артист России Михаил Ефремов расстался со своей пятой супругой Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни.