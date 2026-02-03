Реклама

Стала известна причина расставания Беллы Хадид с возлюбленным

Белла Хадид и ковбой Адан Бануэлос расстались из-за различий в образе жизни
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стала известна причина расставания американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид с возлюбленным. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров.

Манекенщица два года состояла в отношениях с ковбоем Аданом Бануэлосом, но различия в образе жизни привели к разрыву. По словам источников, мужчина предпочитает более простой и традиционный уклад. В свою очередь, девушка, выросшая в семье мультимиллионера Мохамеда Хадида и модели и телезвезды Иоланды Хадид, летает по миру на частных самолетах и привержена фэшн-индустрии.

«Она полностью погружена в работу — рекламные кампании следуют одна за другой. В режиме супермодели она работает на таких скоростях, что обычному человеку за ней не угнаться», — отметил инсайдер.

При этом Хадид пыталась стать ближе к избраннику. Она переехала в его трейлер в Техасе и приобрела дом неподалеку. Кроме того, они вместе купили лошадей за миллионы долларов. Также манекенщица хотела приобщить его к более роскошной жизни. Однако, несмотря на это, разногласия преодолеть не удалось.

«Она пыталась включить его в свою жизнь, и все это мило, но он живет в очень замкнутом мире родео. Он пытался, но это уже слишком», — объяснил источник.

Впервые слухи о том, что Хадид и Бануэлос встречаются, появились в октябре 2023 года, после того как их заметили вместе в Техасе. В свою очередь, в феврале 2024 года они официально объявили о своих отношениях.

