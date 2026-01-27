Реклама

Ценности
04:20, 27 января 2026

Беллу Хадид подняли на смех в сети из-за наряда с вырезами на ягодицах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bellahadid

Фанаты подняли на смех американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид из-за откровенного наряда. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в кружевной маске и черном облегающем платье. При этом знаменитость повернулась к камере полубоком и показала, что вещь была украшена двенадцатью вырезами на ягодицах.

Пользователи сети высмеяли внешний вид знаменитости в комментариях под публикацией. «Можно было бы не надевать трусы под платье», «Мое терпение как вырезы на этом наряде», «Весь образ, в том числе трусы, выглядит безвкусно», «Смотрится супернеудобно», «Зачем ходить в рваном платье?» — шутили многочисленные юзеры.

В октябре 2020 года австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная пародиями на мировых знаменитостей, повторила фото обнаженной Беллы Хадид. На оригинальном черно-белом снимке супермодель сидит с распущенными волосами и без одежды полубоком к фотографу, скрестив перед собой ноги. Барбер, в свою очередь, попыталась сымитировать описанные позу и образ супермодели — при этом на ее животе образовались складки.

