Удар трехтонной авиабомбы по опорному пункту ВСУ попал на видео

Удар ФАБ-3000 по опорному пункту ВСУ в Ковшаровке попал на видео

Удар российской трехтонной авиабомбы (ФАБ-3000) по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ковшаровке Харьковской области попал на видео. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Оперативный простор».

«Взрывной привет от ВКС (Воздушно-космических сил — прим. «Ленты.ру») РФ. Утренние ФАБ-3000 по опорному пункту боевиков в Ковшаровке», — говорится в сообщении.

На записи видно, как у одной из многоэтажек, расположенной у железной дороги, происходит взрыв. Местность на видео совпадает со спутниковыми снимками западной части населенного пункта.

Ранее на видео попал удар полутонными авиабомбами (ФАБ-500) по переправе ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). На снятых с воздуха кадрах запечатлены моменты ударов с последующими взрывами.