Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:28, 3 февраля 2026Бывший СССР

Удары ВС России авиабомбами по переправе в ДНР попали на видео

ВС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по переправе у села Маяки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные нанесли удары по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Кадрами поделился Telegram-канал «Оперативный простор».

«Двумя авиабомбами ФАБ-500 авиаторы отработали по переправе в районе населенного пункта Маяки», — говорится в публикации.

На снятых с воздуха кадрах запечатлены моменты ударов с последующими взрывами. В результате переправа у села была разрушена.

В ночь на 3 февраля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам ВСУ. Для этого были использованы высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Раскрыта роль Армении в работе ОДКБ

    Врач рассказала о поэтапных изменениях в организме после отказа от сигарет

    Удары ВС России авиабомбами по переправе в ДНР попали на видео

    Стало известно об устроенной США стрельбе вблизи российской границы

    Туристов предупредили об опасности в горах Северного Кавказа

    Changan передумал привозить в Россию крутой пикап-трансформер

    Тимоти Шаламе прогулялся по улице с сумкой за миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok