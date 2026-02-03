Удары ВС России авиабомбами по переправе в ДНР попали на видео

ВС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по переправе у села Маяки

Российские военные нанесли удары по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Кадрами поделился Telegram-канал «Оперативный простор».

«Двумя авиабомбами ФАБ-500 авиаторы отработали по переправе в районе населенного пункта Маяки», — говорится в публикации.

На снятых с воздуха кадрах запечатлены моменты ударов с последующими взрывами. В результате переправа у села была разрушена.

В ночь на 3 февраля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам ВСУ. Для этого были использованы высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.