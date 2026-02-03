Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 3 февраля 2026Россия

ВСУ задействовали в бою американские бронеавтомобили

Минобороны: ВС России уничтожили пять американских бронеавтомобилей HMMWV
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в бою против российских войск американскую военную технику. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о бронеавтомобилях HMMWV, которые произведены в США. Четыре единицы уничтожили подразделения южной группировки войск, а еще один — военнослужащие «Запада».

Помимо того, за сутки Вооруженные силы (ВС) России поразили 155-миллиметровую гаубицу М777, которую также произвели в США.

Ранее стало известно, что российские войска ударами оперативного тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 и реактивную систему залпового огня HIMARS ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия высказалась о телефонном разговоре с Путиным

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В России резко вырос спрос на машины ушедшего с рынка бренда

    Раскрыты детали ночного ответного удара России по объектам Украины

    Россиянку изнасиловали в наркологическом диспансере

    Гашек ответил на призыв главы ФИФА вернуть Россию на турниры

    Джиган рассказал о драке с фотографом за кулисами премии

    Синоптик опроверг информацию о снегопаде до конца февраля в Москве

    ВСУ задействовали в бою американские бронеавтомобили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok