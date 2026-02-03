Минобороны: ВС России уничтожили пять американских бронеавтомобилей HMMWV

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в бою против российских войск американскую военную технику. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о бронеавтомобилях HMMWV, которые произведены в США. Четыре единицы уничтожили подразделения южной группировки войск, а еще один — военнослужащие «Запада».

Помимо того, за сутки Вооруженные силы (ВС) России поразили 155-миллиметровую гаубицу М777, которую также произвели в США.

Ранее стало известно, что российские войска ударами оперативного тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 и реактивную систему залпового огня HIMARS ВСУ.