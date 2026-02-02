Удар «Искандера» по HIMARS ВСУ попал на видео

Российские войска ударами оперативного тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 и реактивную систему залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар попал на видео, которое показало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как рассказали в оборонном ведомстве, С-300 располагалась в районе Вольнянска Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены три пусковые установки ЗРК, а также машина управления, радиолокационная станция и личный состав.

HIMARS удалось поразить в районе Володаровки Харьковской области. Помимо самой РСЗО были уничтожены 10 бойцов ВСУ.

Ранее стало известно, что удар «Искандера» по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Фаевка предотвратил массированный запуск дальнобойных вражеских дронов вглубь России. Утверждается, что удар был нанесен во время предпусковой подготовки беспилотников.