Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

Амурская область оказалась на пороге энергокризиса из-за отсутствия газопровода

Без частичной газификации Благовещенской ТЭЦ ситуация с энергоснабжением Амурской области станет критической. Об этом в Совете Федерации рассказал зампред правительства региона Павел Матюхин, передает «Интерфакс».

По его словам, на ситуации в регионе все сильнее сказывается дефицит угля. Один из двух разрезов истощен, а на другом невозможно нарастить добычу из-за полного износа производства. В результате доля непроектного угля, идущего на ТЭЦ и котельные области, доходит до 50 процентов, что ведет к преждевременному износу и даже разрушению энергетической инфраструктуры.

Чиновник пояснил, что серьезная авария на ТЭЦ оставит без электроэнергии около 170 тысяч человек. Для газификации региону нужно около 400 миллионов кубометров газа в год, что составляет один процент от мощности газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай.

Комиссия Минэнерго и Ростехнадзора по итогам мониторинга рисков аварийности ТЭЦ пришла к выводу, что оборудование Благовещенской ТЭЦ обязательно нужно газифицировать.

Вместе с тем член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков отметил, что для поставки на ТЭЦ нужных объемов газа требуется протянуть отдельный газопровод на расстояние 200 километров от «Силы Сибири». Стоимость подобных работ он оценил в 50 миллиардов рублей, однако подчеркнул, что у компании таких денег нет.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал, что второй газопровод из России в Китай «Сила Сибири-2» обязательно будет построен, причем досрочно. При этом он сообщил, что проект станет самым дорогим в мире в своей отрасли, а само строительство фактически уже началось, пусть контракт с Китаем еще не подписан.