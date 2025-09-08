В России признали начало строительства «Силы Сибири-2» без контракта

Глава «Газпрома» Миллер признал фактическое начало строительства «Силы Сибири-2»

«Газпром» уже фактически начал строительство газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, хотя контракт на поставки еще не подписан. Этот факт в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) признал глава компании Алексей Миллер, передает «Интерфакс».

В ответ на вопрос журналиста он подтвердил, что отрезок от компрессорной станции (КС) «Аганская» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) до КС «Вертикос" в Томской области длиной 410 километров должен стать частью будущего маршрута.

«Видите, вы все знаете», — заключил Миллер.

Во время визита российской делегации в Китай в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава «Газпрома» заявил, что стороны подписали «юридически обязывающий» меморандум о строительстве «Силы Сибири-2». При этом он не уточнил сроки ожидаемого начала поставок, старта строительства или хотя бы подписания контракта.

Также Миллер отметил, что о стоимости будущих поставок все еще предстоит договориться, однако понятно, что Китай сможет покупать газ дешевле, чем европейские страны.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что он доволен достигнутым в Китае консенсусом, а условия поставок удовлетворят обе стороны. Никаких дат глава государства также не привел, а кроме того, не уточнил, какого формата документ был согласован в Китае. В официальном перечне подписанных во время визита соглашений, размещенном на сайте Кремля, меморандум не упоминается. Кроме того, умолчали о нем китайские чиновники и СМИ.

Ранее аналитики Института энергетики и финансов (ИЭФ) предположили, что строительство хотя бы части «Силы Сибири-2» необходимо «Газпрому» для исполнения контрактных обязательств по первой «Силе Сибири», поскольку с ресурсной базой для нее в перспективе могут возникнуть проблемы.