В возможности «Газпрома» нарастить поставка газа в Китай усомнились

ИЭФ: На увеличение поставок по «Силе Сибири» в Китай может не хватить газа

Достигнутая в Китае, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, договоренность об увеличении поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай с 38 до 44 миллиардов кубометров заставляет задаться вопросом о ресурсной базе. К такому выводу пришли аналитики Института энергетики и финансов (ИЭФ).

На новый объем поставок предполагается выйти к 2031 году. Однако поставки обеспечиваются с помощью Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, проектная мощность которых составляет 52 миллиарда кубометров в год.

Проблема в том, что с этой же базы планируется газификация Иркутской области, Якутии и Дальнего Востока, а также поставки на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), пока работающий лишь на треть мощности. Если увеличить прокачку по «Силе Сибири», то на эти цели вместо 14 миллиардов кубометров в год остается только восемь. При этом сейчас месторождения выдают только 42 миллиарда кубометров.

Таким образом, предполагают эксперты, «Газпрому» придется закупать газ у других производителей, хотя до этого компания была категорически против подключения ресурсов сторонних производителей.

Другим способом может стать строительство части маршрута газопровода «Сила Сибири-2», которая позволит соединить действующий газопровод с месторождениями Западной Сибири. Однако контракт на новый маршрут не подписан, а меморандум, о котором также рассказал Миллер, не регулирует ключевые вопросы финансирования и тарифов.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин рассказал, что удовлетворен достигнутым в Китае консенсусом по «Силе Сибири-2», однако, как и глава «Газпрома», не раскрыл никаких деталей. В том числе неизвестно, когда стороны могут подписать контракт, когда начнут и планируют завершить строительство и какой формат поставок будет избран. Со стороны Китая российские утверждения о подписанном меморандуме не комментировали ни официальные лица, ни СМИ.