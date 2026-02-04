Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:16, 4 февраля 2026Интернет и СМИ

«Одноклассники» проведут месяц осведомленности об онкологических заболеваниях

С 4 февраля в ОК стартует месяц осведомленности об онкологических заболеваниях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Одна из ведущих российских социальных сетей «Одноклассники» (ОК) вместе с благотворительными фондами «Онкологика», «Не напрасно» и «Вера» проведет месяц осведомленности об онкологических заболеваниях. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Проект стартует 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака. В его рамках в соцсети появится тематический раздел «Месяц борьбы с онкологическими заболеваниями в ОК». Там пользователи смогут ознакомиться с материалами о профилактике онкологических заболеваний, паллиативной помощи, психологических практиках для преодоления страха, тревоги и выгорания, прочитать личные истории людей, столкнувшихся с раком, узнать, как себя вести, если такие люди есть в близком окружении, и многое другое.

Кроме того, соцсеть организует прямые эфиры с профильными специалистами и взаимодействие с врачами в формате вопросов и ответов. В конце месяца в группе «Социальные проекты ОК» пройдет эфир с представителями благотворительных фондов со сбором вопросов от пользователей соцсети.

К проекту также присоединятся авторы ОК. Константин Нечетов, Наталия Семенова, Сергей Вялов, Любовь Розенберг посетят врача-онколога и расскажут об этом опыте в своих группах.

Пользователям ОК предлагают поддержать проект, установив на аватар тематическую рамку «Вместе против рака», «Каждый день не напрасно» или «Главное — жить любя», а также сделать пожертвования в адрес фондов-участников через «VK Добро».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Япония отложила запуск ракеты H3

    В ВСУ создали новое командование ПВО на фоне ударов

    Командир группы эвакуации рассказал о трудностях вывоза раненных с поля боя зимой

    В МИД России ответили на слова президента Польши о вине СССР в Холокосте

    Российский регион предупредил о кризисе без доступа к газу

    В США из-за ИИ вырос спрос на авторов

    Гостья шоу начала получать странные посылки и удивилась причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok