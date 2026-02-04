«Одноклассники» проведут месяц осведомленности об онкологических заболеваниях

С 4 февраля в ОК стартует месяц осведомленности об онкологических заболеваниях

Одна из ведущих российских социальных сетей «Одноклассники» (ОК) вместе с благотворительными фондами «Онкологика», «Не напрасно» и «Вера» проведет месяц осведомленности об онкологических заболеваниях. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Проект стартует 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака. В его рамках в соцсети появится тематический раздел «Месяц борьбы с онкологическими заболеваниями в ОК». Там пользователи смогут ознакомиться с материалами о профилактике онкологических заболеваний, паллиативной помощи, психологических практиках для преодоления страха, тревоги и выгорания, прочитать личные истории людей, столкнувшихся с раком, узнать, как себя вести, если такие люди есть в близком окружении, и многое другое.

Кроме того, соцсеть организует прямые эфиры с профильными специалистами и взаимодействие с врачами в формате вопросов и ответов. В конце месяца в группе «Социальные проекты ОК» пройдет эфир с представителями благотворительных фондов со сбором вопросов от пользователей соцсети.

К проекту также присоединятся авторы ОК. Константин Нечетов, Наталия Семенова, Сергей Вялов, Любовь Розенберг посетят врача-онколога и расскажут об этом опыте в своих группах.

Пользователям ОК предлагают поддержать проект, установив на аватар тематическую рамку «Вместе против рака», «Каждый день не напрасно» или «Главное — жить любя», а также сделать пожертвования в адрес фондов-участников через «VK Добро».