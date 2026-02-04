Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:42, 4 февраля 2026Забота о себе

Раскрыта «волшебная таблетка» для здоровья и долголетия

Врач Каллехо: Силовые тренировки снижают риск развития 30 заболеваний
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Анестезиолог Давид Каллехо заявил, что силовые тренировки являются «волшебной таблеткой» для здоровья и долголетия. Пользу физических упражнений он раскрыл в подкасте Ac2ality, на который обратило внимание издание El Confidencial.

По словам Каллехо, силовые тренировки имеют фундаментальное значение, поскольку они лечат или снижают риск развития сразу 30 заболеваний. Именно эта привычка в наибольшей степени влияет на здоровье в долгосрочной перспективе, подчеркнул он.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Кроме того, специалист призвал есть больше свежих овощей, бобовых, рыбы и птицы, но при этом избегать ультрапереработанных продуктов. Еще одним столпом долголетия врач назвал здоровый образ жизни в целом, включающий среди прочего достаточный сон и поддержание водного баланса.

Ранее кардиолог Ирина Тарасова рассказала, какие продукты негативно влияют на здоровье сердца. Так, она посоветовала ограничить в рационе бекон, поскольку он содержит много соли, насыщенных жиров и консервантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Бразильский футболист ЦСКА рассказал о неожиданной реакции людей в России на улыбку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok