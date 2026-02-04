Россиянка заплатит за преступление брата-участника СВО

Chita.ru: В Забайкалье сестра заплатит за преступление брата-участника СВО

В городе Нерчинске в Забайкальском крае сестра заплатит за преступление брата-участника специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно порталу Chita.ru.

По данным российского издания, в июне 2024 года мужчина разрыл чужую могилу. Он также сломал памятник и извлек на поверхность фрагменты костей и одежды умершего. Впоследствии мировой суд признал жителя Нерчинска виновным по части 1 статьи 244 УК РФ.

Внук пенсионера обратился в суд за компенсацией материального вреда и 100 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда за оскорбление памяти близкого родственника и надругательство над останками.

Истцу пришлось самому приводить в порядок захоронение, он приобрел и установил новый памятник. Ответчик добровольно возмещать материальный ущерб отказался. Он заключил контракт с Минобороны, а затем принял участие в спецоперации. С фронта живым он не вернулся.

Суд установил, что наследником умершего ответчика стала его родная сестра. В связи с этим женщина стала ответчиком по гражданскому делу. Она признала исковые требования. А суд иск удовлетворил. Компенсация за материальный и моральный вред будет взыскана в счет наследственного имущества умершего мужчины.

