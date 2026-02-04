Цыганова объяснила падение спроса на Пугачеву плохим отношением к предателям

Певица Виктория Цыганова порассуждала о падении спроса на уехавшую из России после начала специальной военной операции (СВО) исполнительницу Аллу Пугачеву. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

По мнению артистки, Примадонна растеряла свою популярность и влияние у россиян после своих резких заявлений о соотечественниках. Цыганова считает, что Пугачева является предателем родины, которого ждет забвение.

«Я не хожу на концерты артистов, которые презирают свой народ. Предателей будет ждать забвение, хотя многие и будут из кожи вон лезть. Я сужу по ее поступкам. Она сказала, что нас презирает, народ отвечает ей тем же», — заявила певица.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что имя певицы Аллы Пугачевой неслучайно оказалось в опубликованных файлах финансиста Джеффри Эпштейна. По его мнению, он мог платить российским знаменитостям за уничижительные высказывания в отношении россиян.