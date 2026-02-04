Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:17, 4 февраля 2026Культура

Цыганова объяснила падение спроса на Пугачеву

Цыганова объяснила падение спроса на Пугачеву плохим отношением к предателям
Андрей Шеньшаков
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певица Виктория Цыганова порассуждала о падении спроса на уехавшую из России после начала специальной военной операции (СВО) исполнительницу Аллу Пугачеву. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

По мнению артистки, Примадонна растеряла свою популярность и влияние у россиян после своих резких заявлений о соотечественниках. Цыганова считает, что Пугачева является предателем родины, которого ждет забвение.

«Я не хожу на концерты артистов, которые презирают свой народ. Предателей будет ждать забвение, хотя многие и будут из кожи вон лезть. Я сужу по ее поступкам. Она сказала, что нас презирает, народ отвечает ей тем же», — заявила певица.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что имя певицы Аллы Пугачевой неслучайно оказалось в опубликованных файлах финансиста Джеффри Эпштейна. По его мнению, он мог платить российским знаменитостям за уничижительные высказывания в отношении россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожную ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Стало известно о скандале в красноярской школе перед попыткой ученицы сжечь сверстников

    Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

    Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком на уроке алгебры

    Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

    Российский артиллерист назвал одно из самых смертоносных орудий в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok