12:50, 4 февраля 2026

Пугачеву заподозрили в сотрудничестве с Эпштейном

Продюсер Рудченко: Имя Пугачевой неслучайно оказалось в файлах Эпштейна
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко заявил, что имя певицы Аллы Пугачевой неслучайно оказалось в опубликованных файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Его слова приводит aif.ru.

По мнению медиаменеджера, Эпштейн мог платить российским знаменитостям за уничижительные высказывания в отношении россиян. Рудченко напомнил, что Пугачева называла русских людей рабами, и в таком ключе высказывались многие публичные личности в конце 1990-х и начале 2000-х. Спонсором подобных мнений мог быть скандальный американский финансист, считает продюсер.

«Если сейчас посмотреть, кто из публичных личностей и артистов уехал на Запад и при этом уничижительно высказывался в отношении русских, вот там надо искать источник возможного знакомства и финансирования Эпштейна», — подчеркнул Рудченко.

Ранее упоминание Аллы Пугачевой нашли в файлах Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Примадонна оказалась в файлах из-за статьи The Times «Самые уважаемые люди мира», вышедшей 10 января 2014 года.

