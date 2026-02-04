Продюсер Рудченко: Имя Пугачевой неслучайно оказалось в файлах Эпштейна

Продюсер Павел Рудченко заявил, что имя певицы Аллы Пугачевой неслучайно оказалось в опубликованных файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Его слова приводит aif.ru.

По мнению медиаменеджера, Эпштейн мог платить российским знаменитостям за уничижительные высказывания в отношении россиян. Рудченко напомнил, что Пугачева называла русских людей рабами, и в таком ключе высказывались многие публичные личности в конце 1990-х и начале 2000-х. Спонсором подобных мнений мог быть скандальный американский финансист, считает продюсер.

«Если сейчас посмотреть, кто из публичных личностей и артистов уехал на Запад и при этом уничижительно высказывался в отношении русских, вот там надо искать источник возможного знакомства и финансирования Эпштейна», — подчеркнул Рудченко.

Ранее упоминание Аллы Пугачевой нашли в файлах Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Примадонна оказалась в файлах из-за статьи The Times «Самые уважаемые люди мира», вышедшей 10 января 2014 года.

