Культура
16:50, 3 февраля 2026

Упоминание Пугачевой нашли в файлах Эпштейна. Кто еще из известных россиян оказался в них?

Имя Аллы Пугачевой нашли в файлах Джеффри Эпштейна
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Упоминание певицы Аллы Пугачевой нашли в файлах финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США.

Примадонна оказалась в файлах из-за статьи The Times «Самые уважаемые люди мира», вышедшей 10 января 2014 года.

Статья начинается с того, что Билл Гейтс был тогда признан самым уважаемым человеком в мире по глобальному опросу YouGov. Дальше следует перечень из знаменитостей, которые были признаны наиболее уважаемыми в своих странах. В тексте есть сноска о том, что к 2014 году в России половину топ-10 составляют женщины, включая Пугачеву. «Половина из десяти самых почитаемых людей в России — женщины, включая поп-певицу Аллу Пугачеву. Это самый высокий показатель среди всех стран, участвовавших в опросе», — гласит абзац публикации.

Перепечатка этой статьи спустя три дня, 13 января 2014 года, была отправлена Эпштейну с почты Бориса Николича — врача, инвестора и бывшего советника Гейтса. Известно, что американский финансист собирался сделать Николича одним из наследников своей бизнес-империи.

Николич переслал Эпштейну этот текст без дополнительного комментария. Возможно, это был намек или шутка в контексте их постоянных тем для обсуждения, или упоминание Гейтса, на которого врач работал прежде.

В файлах нашли упоминание Жириновского, Прохорова и Доронина

Ранее в опубликованных файлах Эпштейна, который при жизни был обвинен в организации секс-трафика, торговле людьми и создании сети педофилов, нашли также упоминания других известных россиян.

Так, там обнаружили инициалы создателя ЛДПР Владимира Жириновского. Фамилия политика упоминается там пять раз. При этом фигура Жириновского трижды упоминается вместе с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым — Жириновский называется политиком, противостоявшим Зюганову. В том числе авторы документов называют его «клоуном-националистом».

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как отмечается, имя российского политика фигурирует в pdf-файлах в двух статьях: американского журнала Foreign Affairs и издания The Economist за 2011 и 2012 годы.

Кроме того, упомянут миллиардер, бывший совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин и его бывшая возлюбленная, модель Наоми Кэмпбелл. Согласно архивным материалам, в 2010 году Доронин пригласил Эпштейна на вечеринку в Каире. Также финансиста звали на празднование 40-летия Кэмпбелл в Каннах, которое состоялось в мае 2010 года.

Помимо этого, в конце 2010-го — начале 2011 года Эпштейн неоднократно пытался ускорить получение российской визы. Помощники Доронина сначала предложили ему обратиться в визовое агентство в Лондоне, но даже с их содействием быстро оформить документы не удалось. По просьбе Кэмпбелл сотрудники Доронина также предлагали Эпштейну апартаменты в одном из зданий, построенных российским бизнесменом в центре Москвы.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Также найдено имя миллиардера Михаила Прохорова, он упоминается несколько раз. Самым активным периодом его упоминания является 2014 год. В середине мая некий анонимный отправитель сообщил Эпштейну, что супруг ее сестры планирует куда-то уехать. В том же сообщении указывалось, что один из его или ее знакомых предпринимает усилия для организации личного знакомства с Прохоровым.

В мае того года человек Эпштейна встретился с Прохоровым на ПМЭФ. Это следует из письма к финансисту. «Высокий парень слева — Прохоров! Он весь вечер не сводил с меня глаз! Сказал, что, когда я пошел(-а) в туалет, он все время оглядывался в поисках меня!» — указано в письме.

Эпштейн мог пытаться познакомиться с Путиным

Также из новой партии документов, опубликованных по делу Эпштейна, были электронные письма, из содержания которых следует, что финансист годами пытался добиться встречи с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на эти данные, что Кремль не получал каких-либо предложений от скандального финансиста о встрече с президентом РФ.

