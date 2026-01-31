В файлах Эпштейна нашли упоминание Жириновского

Имя Жириновского фигурирует в файлах Эпштейна на сайте Минюста США

Инициалы создателя ЛДПР Владимира Жириновского обнаружили в файлах миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, опубликованных на сайте Минюста США. Фамилия политика упоминается там пять раз.

При этом фигура Владимира Жириновского трижды упоминается вместе с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым — Жириновский называется политиком, противостоявшим Зюганову. В том числе авторы документов называют его «клоуном-националистом».

Как отмечает RT, на самом деле имя российского политика фигурирует в pdf-файлах в двух статьях: американского журнала Foreign Affairs и издания The Economist за 2011 и 2012 годы. Однако на сайте американского Минюста не объясняется причина этого.

Ранее в рамках публикации файлов по «делу Эпштейна» президент США Дональд Трамп был уличен в минимум пяти случаях изнасилования несовершеннолетних при участии американского миллиардера-финансиста.