17:18, 31 января 2026

Трампа уличили в неоднократных изнасилованиях несовершеннолетних

Минюст США раскрыл показания о пяти изнасилованиях несовершеннолетних Трампом
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Президент США Дональд Трамп уличен в минимум пяти случаях изнасилования несовершеннолетних при участии американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующие показания свидетелей раскрыло министерство юстиции США в рамках публикации файлов по «делу Эпштейна».

Согласно данным американского Минюста, гражданка США, заявившая об изнасиловании главой Белого дома в 1994 году в возрасте 13 лет, неоднократно вступала в половые акты с Трампом и Эпштейном. Потерпевшая, скрытая под именем Джейн Доу, рассказала о принуждении к эротическому массажу, ласкам и четырем половым актам с предпринимателями. По ее словам, в ходе одного из половых актов Эпштейн был зол на то, что именно Трамп лишил девочку девственности.

Джейн Доу также заявила о неоднократном применении силы Эпштейном и Трампом: в частности, в ходе первого полового акта жертва укусила будущего президента США и засмеялась, за что получила удар по лицу.

В документах зафиксированы контакты Трампа и с другими несовершеннолетними: в частности, девушка под именем Кэти Джонсон была принуждена будущим президентом США к лесбийскому сексу (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) со своей сверстницей, сексуальной рабыней под псевдонимом Мария Доу. В ответ на просьбы Джонсон воспользоваться средствами контрацепции предприниматель избил ее, а после полового акта бросил ей деньги из кошелька и крикнул, что она должна сделать аборт.

30 января министерство юстиции США раскрыло архив материалов по «делу Эпштейна», включая показания о причастности Трампа. Спустя несколько часов обличающий президента США документ пропал с сайта американского Минюста, однако позднее доступ к нему был восстановлен. В ведомстве объяснили, что файл исчез из-за «перегруженности сервера».

