В файлах Эпштейна обнаружили многочисленные упоминания известного российского миллиардера

Миллиардер Доронин упоминается в файлах Эпштейна

Российский миллиардер, совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин упоминается в рассекреченных файлах финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Baza.

По данным издания, в них также фигурирует бывшая возлюбленная миллиардера модель Наоми Кэмпбелл.

Согласно архивным материалам, в 2010 году Доронин пригласил Эпштейна на вечеринку в Каире. Также финансиста звали на празднование 40-летия Кэмпбелл в Каннах, которое состоялось в мае 2010 года.

Кроме того, в конце 2010-го — начале 2011 года Эпштейн неоднократно пытался ускорить получение российской визы. Помощники Доронина сначала предложили ему обратиться в визовое агентство в Лондоне, но даже с их содействием быстро оформить документы не удалось. По просьбе Кэмпбелл сотрудники Доронина также предлагали Эпштейну апартаменты в одном из зданий, построенных российским бизнесменом в центре Москвы.

