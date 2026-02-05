Глава Минпросвещения России прокомментировал три нападения на школы за два дня

Кравцов: В школах, где случались ЧП, формально относились к рекомендациям

В школах, где происходили нападения на учеников или учителей, формально относились к рекомендациям Минпросвещения. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова приводит корреспондент Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Публично мы об этом не говорили, но в каждую школу, где были трагические случаи, мы направили свою комиссию. К большому сожалению, во всех школах формально относились к нашим рекомендациям по организации и воспитательного, и образовательного процессов, и профилактики в том числе деструктивных проявлений», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день на федеральном уровне приняты все документы и регламенты, необходимые для предотвращения подобных случаев.

О нападении в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. По предварительным данным, 14-летняя школьница подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения. После этого ученица пришла в класс, где облила одноклассников бензином. Некоторых ударила молотком.

Накануне, 3 февраля, еще в двух российских школах произошли нападения. В Уфе ученик пришел на уроки со страйкбольным ружьем и петардами, а в городе Кодинск Красноярского края девочка напала с ножом на учителя.