Экономика
16:04, 5 февраля 2026Экономика

Идею избавиться от ясенелистного клена в Москве оценили

Ландшафтные эксперты призвали продумать замену ясенелистному клену в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

План властей Москвы по борьбе с ясенелистным кленом, борщевиком и другими инвазивными видами имеет смысл, однако необходимо подумать, что высаживать взамен. Так идею избавиться от опасных растений оценили эксперты бюро ландшафтной архитектуры ALD Landscapes, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты считают, что резко избавляться от клена и уменьшать количество зеленых растений в столице нельзя — необходимо продумать сроки и объемы замены. Кроме того, по словам главного архитектора проекта бюро Яны Компаниец, срок, за который власти планируют истребить инвазивные виды (3 года для борщевика и 10 лет для клена), нереалистичен, так как семена борщевика живут в почве до 15 лет, а устранить клен быстро невозможно из-за его распространенности.

Помимо этого, быстрая замена зеленой массы может быть вредна для экологии города. «С кленом ясенелистным ситуация неоднозначна: он устойчив в городе и часто украшает пространство, хотя и считается инвазивным — стоит ли убирать все эти деревья? Важно оставлять ценные взрослые экземпляры и тщательно оценивать места, где новые виды могут не прижиться. В условиях плохой городской среды клен иногда незаменим для защиты и озеленения», — отметила руководитель мастерской, главный архитектор проекта бюро Евгения Дудина.

Эксперты также поставили под сомнение необходимость избавляться от ряда других растений, попавших в список. В том числе это дуб красный, который не считается инвазивным в Московском регионе, устойчивые и декоративные кустарники, роза ругоза. По словам специалистов, во многих случаях необходим индивидуальный подход вместо тотального истребления, так как многие попавшие под запрет виды можно сдерживать с помощью грамотного ухода, не лишая городской ландшафт разнообразия.

Ранее сообщалось, что Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику Сосновского и призвал уничтожить его.

