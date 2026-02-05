Реклама

17:34, 5 февраля 2026Мир

Лавров рассказал о подпольных контактах с Европой

Лавров: Москва поддерживает «подпольные» контакты с европейскими лидерами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Москва поддерживает «подпольные» контакты с некоторыми европейскими лидерами. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью Russia Today (RT).

«У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и подпольно контактируют», — сказал он.

Однако, по его словам, ничего из того, что европейские партнеры сообщают в ходе закрытых и конфиденциальных контактов, не отличается от их публичных заявлений.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что не видит у Европы какой-либо позиции. Он уточнил, что европейцы заняли бескомпромиссную позицию «стратегического поражения России», а все их усилия направлены на то, чтобы не допустить и сорвать переговоры России, США и Украины.

Ранее стало известно, что дипломатический советник французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн якобы посетил Москву. Цель его визита состояла в попытке убедить российскую сторону в необходимости участия Европы в процессе урегулирования конфликта на Украине.

