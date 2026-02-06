Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:31, 6 февраля 2026Ценности

Бьянка Цензори снялась обнаженной на коне

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Katy Grannan для Vanity Fair

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде снялась для журнала Vanity Fair. Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя избранница музыканта предстала перед камерой верхом на коне. Она позировала полностью обнаженной, прикрывая грудь накладными волосами.

При этом в интервью Цензори высказалась по поводу появления на публике в оголяющих тело образах. Так, она отметила, что не подвергалась давлению со стороны супруга.

«Я бы не стала делать то, чего не хочу. Мы с мужем вместе работали над моими нарядами. Это было похоже на сотрудничество, никогда не было такого, чтобы меня заставляли что-то делать», — заявила дизайнер, добавив, что вышла замуж не ради известности, а по любви.

В декабре 2025 года Бьянка Цензори в латексном наряде устроила перформанс с надувными куклами в Сеуле, Южная Корея.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Судьбу Зеленского предсказали

    Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

    В США заявили о провалившейся попытке «Лукойла» выйти на рынок зерна

    Стало известно о краже властями Украины денег на печати листовок о борьбе с коррупцией

    Роналду пропустил второй матч «Аль-Насра» подряд

    Первым покупателям кроссовера GAC обещаны подарки с аэратором и резаком

    В Финляндии возмутились шагом Польши против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok