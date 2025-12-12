Реклама

10:37, 12 декабря 2025

Бьянка Цензори в латексном наряде устроила перформанс с надувными куклами

Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори устроила перформанс в латексном наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Екатерина Ештокина

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори прошлась по Сеулу, Южная Корея, в откровенном наряде устроила перформанс с надувными куклами. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

30-летняя избранница музыканта в вишневом латексном комбинезоне с конусообразной областью декольте взаимодействовала с необычными экспонатами. Так, она позировала, сидя в кресле на спине куклы. Помимо этого, звезда готовила блюдо на искусственной кухне. Известно, что идею перформанса и мебели Цензори придумала сама.

Ее супруг, в свою очередь, надел черный наряд с пиджаком и перчатками и солнцезащитные очки. Известно, что знаменитая пара посетила выставку BIO POP.

Ранее Цензори сняла шорты и прикрыла ими лицо от папарацци. Фотографы заметили 30-летнюю избранницу музыканта на улице в Лос-Анджелесе, когда она направлялась в центр ухода за кожей Biologique Recherche Ambassade.

