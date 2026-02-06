Названо число россиян с незакрытым кредитом

ОКБ: Число заемщиков как минимум с одним кредитом на руках достигло 46,9 млн

К концу 2025 года число россиян как минимум с одним незакрытым кредитом на руках достигло 46,9 миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Общий уровень просроченной задолженности (30-90 дней) к тому времени составил 292,85 миллиарда рублей, уточнили аналитики. В целом суммарный объем портфеля розничного банковского кредитования к тому времени достиг 37,37 триллиона рублей.

Ранее в Центробанке (ЦБ) указали на серьезное долговое бремя россиян. К началу второй половины 2025 года около 50 процентов всей задолженности населения по кредитам приходилось на граждан с тремя и более займами.

За это время около 10 миллионов заемщиков нарастили свой долг перед банками, добавили в регуляторе. Совокупный прирост их обязательств перед финансовыми организациями к началу июля составил 2,4 триллиона рублей. Подобной динамике способствуют в том числе рыночные ставки, которые продолжают оставаться на высоком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. В обозримом будущем, сошлись во мнении эксперты, ожидать возвращения дешевых займов в стране не приходится.

